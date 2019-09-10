Седжон, Южная Корея, , 14:12 — REGNUM В Южной Корее в дополнение к Государственному архиву, расположенного в городе Седжон, построят Архив президента. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Национального архива Южной Кореи.

По их словам, президентский архив площадью 3000 кв. м. Будет построен к маю 2022 года. Стоимость проекта составляет 17,2 млрд вон (~$14,44 млн).

По предварительным данным, архив будет построен в окрестностях города Янсан провинции Кёнсан-Намдо.

По словам специалистов из Национального архива, строительство президентского архива обусловлено нехваткой места.

Известно, что первый архив был открыт в 2007 году в городе Соннам, следующий — в 2015 году в городе Седжон, еще один архив будет открыт в следующем году.