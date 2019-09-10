Москва, , 13:16 — REGNUM Новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий должна быть обсуждена и учтена в ходе формирования федерального бюджета 2020−2022 годов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

«Одна из составляющих планируемого бюджета — новая государственная программа комплексного развития сельских территорий», — заявил Неверов.

По его словам, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены обсудить подготовку к реализации программы и ситуацию в сельском хозяйстве в целом с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым в преддверии его правчаса в Госдуме, который намечен на 25 сентября.

«Регионы подали очень много заявок — на сумму, существенно превышающую ту, что запланирована на 2020 год. И, конечно же, важно сразу дать четкие разъяснения регионам, какие именно заявки получат финансирование в 2020 году. Правила, порядок отбора проектов доложены быть максимально понятными и прозрачными», — подчеркнул Неверов.