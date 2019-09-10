Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Значительное число граждан готовы получать «серые» зарплаты потому, что не доверяют государству, и, чем старше граждане, тем уровень доверия ниже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 сентября, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя итоги опроса Superjob.

Как сообщалось ранее, 43% респондентов заявили, что готовы получать зарплату «в конверте», не готовы согласиться на такие условия работы 36% граждан. В сравнении с аналогичным опросом годичной давности результаты почти не изменились, в сравнении с показателями 10-летней давности число готовых получать «серые» зарплаты снизилось более чем на треть. В наименьшей степени готовы получать зарплаты в конвертах граждане в возрасте до 24 лет.

«Этот опрос показывает, что граждане не верят власти. И у них для этого много оснований. К примеру, спикер Совета Федерации говорит, что повышение НДС не скажется на ценах в магазинах. Что это значит — что она абсолютно не разбирается в экономике или что считает возможным говорить настолько откровенную неправду?

То, что люди старшего возраста чаще готовы согласиться на зарплаты в конвертах — не случайно. Они много чего помнят, от обещания положить голову на рельсы до обещания не повышать пенсионный возраст. Деньги в конверте — это деньги здесь и сейчас, а рассказам о том, что государство когда-нибудь поможет, веры немного», — отметил Алексей Третьяков.