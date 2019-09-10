Москва, , 13:07 — REGNUM Исчезновение или тенденция к исчезновению некоторых профессий наблюдается в России уже сегодня, если принять во внимание развитие мобильных приложений или таких новшеств, как роботы-кассы в магазинах или автоматы по продаже продуктов питания и напитков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя появление роботов.

«Однако, согласно другим экспертным оценкам, роботизация будет применяться не везде, а только в тех сферах или профессиях, где высока доля ручного и монотонного труда, при этом роботизация производства позволит создать большое количество новых рабочих мест в других сферах.

Например, роботов кто-то должен ремонтировать, чинить, в конечном счёте, контролировать качество их работы. Мобильные приложения наёмному работнику, скорее, не враг, а друг: приложения по заказу такси онлайн создали большое количество рабочих мест для водителей, приложения по заказу еды онлайн — для курьеров и т. д.

Но возникает вопрос: как далеко может зайти роботизация? Есть обоснованные опасения, что роботы могут сделать ненужными профессии, например, ряда банковских служащих или даже трейдеров и аналитиков на финансовых рынках. Опасения не напрасны, и они впервые начали возникать, когда только появились торговые роботы, ещё в начале «нулевых» годов нашего века.

Однако сегодня торговый робот уже не является чем-то экзотическим, это помощник трейдеру или аналитику, а не конкурент. А безработица в финансовой сфере возникает не из-за роботизации, а из-за последствий экономического кризиса и антироссийских санкций, которые существенно сократили объёмы торгов и количество профессиональных участников на российском фондовом рынке.

Аналитик, трейдер, портфельный управляющий — профессии творческие, требующие умения принимать нестандартные решения и находить правильную стратегию и тактику в случае нестандартных, неблагоприятных и даже форс-мажорных обстоятельств в такой ежеминутно меняющейся среде, как финансовый рынок. В этой сфере робот заменить аналитика не может, хотя торговая система может помогать, подсказывая какие-либо эффективные решения.

Но есть у автоматизации и другой аспект: она воспитывает у людей «компьютерный» или даже «роботизированный» способ мышления в виде нацеленности на результат, не принимая во внимание средства его достижения, или на нахождение единственно верного ответа в поставленной задаче (как на ЕГЭ или на экзамене по теории в ГИБДД), хотя поставленная задача может не иметь однозначного решения, да, на практике чаще всего бывает именно так.

Люди с «роботизированным» мышлением превращаются в придаток компьютера, в бессмысленных ботов, способных не мыслить творчески, а озвучивать шаблоны, и уже сегодня это стимулирует работодателей от таких работников избавляться.

Но если Вы не бессмысленный бот и не считаете себя таковым, не спешите радоваться. Не потому, что завтра вы можете оказаться на месте бессмысленного бота, которого работодатель заменил на техническое средство (ведь робот делает то же самое, но повышения зарплаты не просит, не требует соблюдения его трудовых прав, да и с ним, вообще, работодателю спокойнее, чем с живым человеком).

А потому, что роботизация и всё большее вторжение машин в нашу жизнь может рано или поздно превратить каждого из нас в такого бессмысленного бота. И это гораздо опаснее, чем потерять работу из-за автоматизации производства. Потеря работы временная, а вот превращение человека в бота — это навсегда», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников — около 20 млн человек.

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