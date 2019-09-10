Пекин, , 13:09 — REGNUM Huawei отозвала иск к министерству торговли США и ряду других госучреждений, так как китайской компании вернули изъятое ранее оборудование, говорится в сообщении, размещенном 10 сентября на сайте корпорации.

Противостояние началось в сентябре 2017 года, когда американскими чиновниками было изъято телекоммуникационное оборудование, направленное Huawei из Китая своему дочернему предприятию в США для коммерческих испытаний. Министерство торговли Соединенных Шатов конфисковало груз, предположив, что на него требуется экспортная лицензия.

Корпорация Huawei долгое время вела переписку с властями, пытаясь вернуть оборудование или узнать причину его изъятия. В июне 2019 года компания обратилась в суд. Теперь, когда весь изъятый груз за счет федеральных средств привезли в офис «дочки» корпорации в штате Калифорния, в Huawei заявили о своей победе.

Также китайский промышленный гигант предостерегает остальные компании от ведения бизнеса в Соединенных Штатах, ссылаясь на то, что в этой стране правительство прибегает к незаконным действиям по отношению к тем, кто «ведет нормальный бизнес».

Произвольные и незаконные действия правительства, подобные этому — задержание имущества без причины или объяснения, — должны служить предостережением для всех компаний, ведущих нормальный бизнес в Соединенных Штатах.