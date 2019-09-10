Москва, , 13:06 — REGNUM Депутаты Госдумы должны уделить особое внимание бюджетной обеспеченности регионов в ходе формирования федерального бюджета 2020−2022 годов — для этого депутаты могли бы в октябре провести совместные с Минфином парламентские слушания. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия первого пленарного заседания осенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще один вопрос, который можно было бы при принятии бюджета рассмотреть, у нас звучит ежегодно, мы о нем говорим. Речь идет о бюджетной обеспеченности регионов», — заявил Володин.

По его словам, в силу того, что в РФ сегодня количество регионов-доноров небольшое, — их всего 13 — бюджетная обеспеченность сильно разнится. Так, по данным Минфина, бюджетная обеспеченность между десятью самыми обеспеченными и малообеспеченными регионами в 2018 году составила семь раз.

«За счет работы, которую проводит правительство и Минфин, разница сокращена до трех раз, но эта цифра средняя и необходимо также обсуждать этот вопрос всесторонне. Даже если мы говорим о том, что в три раза отличается бюджетная обеспеченность регионов, насколько будут отличаться в плане качества медицинские услуги, образовательные услуги в тех территориях, которые наименее обеспечены», — отметил Володин.

В связи с этим, спикер Госдумы предложил провести в Госдуме парламентские слушания по вопросу бюджетной обеспеченности сразу после внесения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

«Мы также могли бы после поступления проекта бюджета в Госдуму посвятить этому вопросу специальные слушания, где вместе с Минфином могли бы обсудить вопросы, связанные с бюджетной обеспеченностью регионов, обудить вопросы создания условий для реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства с тем, чтобы мы могли при принятии закона о бюджете решить и эти задачи», — подчеркнул Володин.

По его словам, эти задачи сегодня играют стратегическую роль, так как их исполнение может увеличить количество регионов-доноров, улучшить сбалансированность бюджетов, а значит и улучшить качество жизни.