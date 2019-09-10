Лондон, , 13:06 — REGNUM Уровень занятости в Великобритании достиг рекордного уровня, так как заработная плата работников продолжает расти. Об это 10 сентября сообщает DailyMail со ссылкой на новые данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Согласно новым данным ONS, за три месяца, предшествовавших июлю, число занятых увеличилось на 31 тыс. и составило 32,78 млн человек.

Однако рост занятости оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 55 тыс. человек.

Вместе с тем, уровень безработицы находится на самом низком уровне за последние 45 лет, что обусловлено рекордно низким процентом женской безработицы.

Число безработных за квартал текущего 2019 года сократилось с 11,00 до 1,29 млн человек, а уровень безработицы остался на прежнем уровне в 3,8%, что ниже прогнозов аналитиков.

Однако число вакантных рабочих мест продолжило сокращаться, уменьшившись за этот период с 23 тыс. до 812 тыс., усиливая опасения замедления экономического роста.

Свободные вакансии оказались на самом низком уровне с ноября 2017 года, что обусловлено сокращением вакантных мест в небольших фирмах, свидетельствуют данные ONS. Занятость также возросла, поскольку количество людей в возрасте от 16 до 64 лет из экономически неактивного населения возросло на 6000 и составило 8,59 млн. Высокий уровень занятости также связан с рекордно высокой долей работающих женщин в возрасте от 16 до 64 лет, которая по-прежнему составляет 72,1%.

Средние заработки, включая премиальные надбавки, имели самые высокие темпы роста с мая 2008 года, так, они выросли на 4% за год по сравнению с 3,8% годом ранее. По данным ONS, в реальном выражении (после корректировки с учетом инфляции) общая зарплата увеличилась на 2,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Дэвид Фримен, руководитель отдела статистики рынка труда ONS, сказал, что «уровень занятости остается относительно постоянным и держится на рекордно высоком уровне в течение нескольких месяцев, в то время как уровень безработицы был в последний раз ниже в конце 1974 года».