Сеул, , 12:53 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Daehan Shipbuilding (DHSC) получили заказ на строительство двух танкеров класса Aframax (дедвейтом 115 тыс. тонн) для греческой судоходной компании Sun Enterprises. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, танкеры будут спущены на воду последовательно в июне и июле 2021 года. Стоимость контракта составила 120 млрд вон (~$100 млн).

В текущем году компания Daehan Shipbuilding получила заказы на строительство восьми судов.

Известно, что в Греции высокоразвита судоходная отрасль. Данной европейской стране принадлежит 16,5% или 5057 судов мира.