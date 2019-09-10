Москва, , 12:39 — REGNUM В рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы депутатам Госдумы будет необходимо рассмотреть вопрос стимулирования развития регионов с помощью государственно-частного партнерства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания осенней сессии Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Мы в каждую осеннюю сессию рассматриваем закон о федеральном бюджете на будущий год и последующие два года. Бюджет — главный финансовый закон страны, и от качества его рассмотрения многое зависит. Было бы правильно, чтобы обсуждение закона мы не сводили, коллеги, к объемам финансирования, статьям бюджета, стройкам, объектам … но, наверное, правильно было бы поговорить о создании условий для реализации в регионах программ государственно-частного партнерства», — отметил Володин.

По его словам, это очень важный вопрос, который необходимо решить для развития регионов.

«В регионах есть много предложений по реализации инвестиционных проектов, но в связи с тем, что нет возможности подвести дорогу, газ или электричество, бизнес, как правило, не участвует в строительстве предприятий, не участвует в развитии экономики региона. Мы могли бы этому вопросу уделить внимание для того, чтобы такие условия создать», — заявил Володин.

Как пример он привел работу Калужской области.