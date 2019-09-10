Варшава, 10 сентября 2019, 12:36 — REGNUM Польша выиграла в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, сообщает 10 сентября пресс-служба министерства энергетики республики.
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
В министерстве заявили, что соответствующее решение суда — «очередное после принятия Газовой директивы событие, ограничивающее монополию «Газпрома» в Европе».
Как сообщало ИА REGNUM, газопровод OPAL, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подает голубое топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год.
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