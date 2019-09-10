Сеул, , 12:33 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines запустит новый рейс в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, перелеты из Тэгу в Чжанцзяцзе начнутся с 13 октября и будут совершаться два раза в неделю (по средам и воскресеньям).

Известно, что в мае текущего года авиакомпания анонсировала девять новых маршрутов, включая Инчхон — Пекин, Инчхон — Шэньян, Тэгу — Пекин, Чхонджу — Яньцзи, Инчхон — Ухань.

В настоящее время компания T'way Airlines выполняет пять рейсов в Китай. Перелеты осуществляются из международного аэропорта Инчхона в Шэньян, Цзинань, Вэньчжоу и Циндао.