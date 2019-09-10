Салехард, , 12:19 — REGNUM В ЯНАО назначен новый управляющий фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Им стал Евгений Жирнель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Он займётся решением на Ямале задач в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «перезагрузкой» мер государственной поддержки бизнеса автономного округа.

Евгений Жирнель является кандидатом экономических наук. Он окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «инженер-механик», а также институт экономики Карельского научного центра РАН. Ранее возглавлял центр «Мой бизнес».