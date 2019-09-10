Орел, , 12:09 — REGNUM Средств на выплату заработной платы учителям, предусмотренных до конца года, не хватает в бюджете Орла. Об этом говорилось 10 сентября на совещании у главы администрации города. В настоящее время счет 122 школ и детских садов Орла заблокированы из-за долгов.

Игоря Краличева. «Денег именно до конца года нет, и это все знают. Мы обращаемся в правительство области. Понимание вроде бы есть. Но думаю, этот вопрос решится в октябре», — цитируют « Орловские новости » руководителя финансового блока администрации Орла

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Орла неоднократно обращались к региональным властям с просьбой увеличить отчисления в бюджет города доли налогов на доходы на физлица с 5% до 15%, что позволило бы получить городу дополнительно 620 млн рублей. Однако пока городские власти не нашли поддержки у губернатора.

В начале сентября стало известно о решении облсовета обратиться в правительство Российской Федерации о рассмотрении вопроса предоставления бюджету Орловской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

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