Волгоград, , 12:03 — REGNUM Коммунальные службы Волгограда подготовили к новому отопительному сезону 94% социальных учреждений. На объектах здравоохранения и образования проверили состояние запорной арматуры и наличие изоляции на коммуникациях в подвалах заведений. В жилом фонде многоквартирных домов к зиме готово более 83% зданий, сообщили 10 сентября в пресс-службе городской администрации.

Кроме подготовки объектов социальной сферы и жилых домов, коммунальщики проводят профилактику оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. Все работы ведутся в соответствии с графиками. В мэрии пообещали, что подача теплоносителя произойдёт одновременно с первыми днями похолодания.

«Последние два года в Волгограде отопительный сезон стартует с началом понижения температуры наружного воздуха, а не после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы», — уточнили в мэрии.