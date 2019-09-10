Москва, , 12:02 — REGNUM Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций в 2014 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов и Центробанка.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа объем госдолга федерального правительства, а также субъектов РФ и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей. В эту сумму входили госгарантии по кредитам предприятий. Вместе с тем ликвидные активы государства насчитывали 17,6 трлн рублей.

Как пишет издание, это стало возможно благодаря рекордным резервам, которые и покрыли долг государства. Обратной же стороной этого является дефицит фискальных стимулов для развития экономики.

По мнению экономистов, пульс российской экономики замедляется, поскольку она, как и любая другая современная экономика, не может развиваться без заимствований. Если заимствования падают, снижается уровень долгов регионов, это означает, что в стране стихает экономическая жизнь, так как без заимствований развиваться нельзя, о чём говорит опыт всех современных экономик мира, считает экономист Владислав Гинько.

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