Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время готовность составляет 99,3%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

20 муниципальных образований отчитались о 100% готовности к зиме, в семи муниципалитетах проходят осенние гидравлические испытания тепловых сетей. 9 сентября гидравлические испытания начались в областном центре. В целом готовность региона к отопительному сезону составляет 99,3%.

По данным минэнергетики, в 11 районах гидравлические испытания завершены без выявления порывов, в остальных идут работы по их устранению. В настоящее время в ходе осенних испытаний выявлено семь порывов, четыре устранено. Напомним, в 2018 году на 5 сентября на территории Ульяновской области было выявлено 18 порывов, 12 устранено.

Кроме того, управление Ростехнадзора по итогам проверки 36 организаций ТЭК и ЖКК к административной ответственности привлекло семь юрлиц и 60 должностных лиц. Всего выявлено 1145 нарушений обязательных требований по готовности к отопительному периоду.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в регионе планируется начать подачу тепла на объекты социальной сферы. При этом власти отмечали, что если погода будет холодной, то «технически готовы начать пуск тепла раньше».

Напомним, члены Координационного областного совета собственников проводят общественный контроль за ходом подготовки к зиме. Впервые в Ульяновской области в распоряжении о начале отопительного сезона предусмотрены меры дисциплинарной ответственности, в том числе увольнение.