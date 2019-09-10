Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM ГУП «Петербургский метрополитен» не получит более полумиллиарда рублей из городской казны, вопреки бюджетным планам. Об этом сообщил 10 сентября глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петербуржцы у закрытой станции «Проспект Славы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Субсидии подземке сократятся на 576 млн рублей. Это связано, как выразились в Смольном, с «переносом ввода» станций Фрунзенского радиуса.

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой линии должны были открыть двери для пассажиров 5 сентября в 11:00 после многократного срыва сроков в течение нескольких лет.

Врио губернатора Александр Беглов прибыл на торжественную церемонию, вместе с журналистами спустился в метро на «Проспекте Славы», но, когда вышел на станции «Шушары», заявил, что три новые станции пока не откроются для пассажиров по соображениям безопасности.

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Это известие разочаровало тысячи горожан, которые собрались у вестибюлей трех станций в ожидании открытия и простояли там несколько часов. Людям никто не удосужился вовремя сообщить, что открытия не будет.

Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин в тот же день предположил, что на устранение всех «недоделок» потребуется еще около двух недель. Точная дата открытия новых станций до сих пор не объявлена.

Изначально Фрунзенский радиус должны были ввести в строй в 2012 году, затем предполагалось открытие в 2016, 2017, 2018 годах. В 2019 году срок ввода переносили несколько раз — с мая на июль, затем третью декаду августа, затем на 1 сентября, затем на 5 сентября.

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