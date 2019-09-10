Москва, 10 сентября 2019, 11:58 — REGNUM Банк России — это структура, которая выполняет указания МВФ, убеждён экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центробанка о том, что в 2020 году возможно падение ВВП РФ на 1,5−2%.
Ключевыми направлениями этой вредной политики Хазин назвал тотальный запрет на использование рубля в качестве инвестиционной валюты, целенаправленную демонетизацию экономики РФ и стимулирование оттока капитала.
Напомним, как сообщал ранее Интерфакс, Банк России не исключает, что в 2020 году рост инфляции достигнет 7−8%, а ВВП РФ может упасть на 1,5−2,0%.
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