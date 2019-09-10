Москва, , 11:58 — REGNUM Банк России — это структура, которая выполняет указания МВФ, убеждён экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центробанка о том, что в 2020 году возможно падение ВВП РФ на 1,5−2%.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банк РФ — это структура, которая выполняет указания МВФ. Но это не отменяет того, что руководители Банка РФ должны делать вид, что немного работают на Россию, — сказал Хазин. — То, что они сейчас делают, это подкладывают себе подушечку. Они объясняют: «В том, что в стране сейчас экономический спад, виноваты не мы, а объективные экономические тенденции». То, что в стране уже семь лет экономический спад, это их волнует мало. Они изображают, что спада нет. Но спад, судя по всему, будет усиливаться в результате их политики, направленной на то, чтобы в РФ не было экономического роста».

Ключевыми направлениями этой вредной политики Хазин назвал тотальный запрет на использование рубля в качестве инвестиционной валюты, целенаправленную демонетизацию экономики РФ и стимулирование оттока капитала.

Напомним, как сообщал ранее Интерфакс, Банк России не исключает, что в 2020 году рост инфляции достигнет 7−8%, а ВВП РФ может упасть на 1,5−2,0%.

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