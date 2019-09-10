Москва, , 12:07 — REGNUM Экспорт российской пшеницы по итогам, подведенным за период с января по июль, сильно упал по сравнению с результатами прошлого года. Показатели были представлены 10 сентября в отчете на сайте Федеральной таможенной службы.

Согласно представленным данным, с начала года из России было вывезено почти 13,6 млн тонн пшеницы и пшенично-ржаной смеси (меслина), что на 41,2% меньше, чем за тот же период в 2018 году. В денежном эквиваленте разрыв с прошлогодними показателями меньше. За зерно было получено $2,9 млрд, или меньше на 31,5%, чем годом ранее.

В отчете отмечается рост объема экспорта легковых автомобилей (на 28,0%) и грузовиков (на 2,8%). Но в целом в группе «Машины и оборудование» отмечается снижение поставок за рубеж на 1,2%.