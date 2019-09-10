Йошкар-Ола, , 11:52 — REGNUM В отношении сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Птицефабрика Горномарийская» управление федеральной налоговой службы по Марий Эл подало иск о признании должника несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 2 сентября, пока к рассмотрению оно не принято. 3 сентября к пакету документов добавилось дополнение. Суть и сумма исковых требований до настоящего момента неизвестна.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), предприятие зарегистрировано в 2002 году, уставной капитал в виде паевых взносов составил 14,848 млн рублей. Председателем и одним из учредителей СПК является Сергей Айплатов. Всего в числе учредителей общества 84 человека с разными долями участия. Основным видом деятельности СПК является разведение сельскохозяйственной птицы. Также кооператив занимается выращиванием различных видов культур, пчеловодством, растениеводством, рыболовством, розничной и оптовой торговлей, а также организацией перевозок.