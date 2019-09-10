Новосибирск, , 11:43 — REGNUM Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области за август составила 4 457,31 рубля. В Новосибирскстате отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1,9%, но с начала года выросла на 8%.

Отмечается, что в августе (по сравнению с августом 2018 года) в составе набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, яиц. А вот доля плодов и овощей, рыбы и кондитерских изделий снизилась.

Так на хлеб, крупы и макаронные изделия приходится 27,8%, на молочные продукты — 19,9%, овощи — 17,7%, мясо и мясопродукты — 17,2%, рыбу и жиры — по 4,8%.