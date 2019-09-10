Москва, , 11:40 — REGNUM Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Вместе с тем, как следует из отчета, за январь — июль 2019 года поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 106,5 млн декалитров, что на 5,9% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФТС, за первые шесть месяцев 2019 года внешнеторговый оборот России снизился на 3%. С января по июнь внешнеторговый оборот РФ составил $320,8 млрд. При этом сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) сложилось положительное. Размер этого показателя составил $92,2 млрд.

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