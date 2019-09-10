Оренбург, , 11:39 — REGNUM Оренбургский горсовет выступает с федеральной инициативой по поводу незаконных рекламных конструкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

Депутатский корпус предлагает внести изменения в закон и позволить органам местного самоуправления продавать нелегальные рекламные конструкции, тогда сейчас этой возможности нет. Муниципалитет имеет право на демонтаж, хранение, а затем уничтожение таких щитов и баннеров. Поправки же предполагают возмещение затрат, произведённых на ликвидацию незаконной рекламы.

Депутаты предлагают узаконить на уровне муниципалитета права на удаление только информационного полотна с незаконной конструкции, а сам щит использовать в дальнейшем легально.