10 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Турецкий эксперт по евразийским инвестиционным стратегиям Эврен Деврим Зелйут заявил: «Готовьте деньги, в конце года из 100 лир каждого гражданина отберут 40 лир». Отметив, что это не было шуткой, экономист ссылается на показатели инфляции, обнародованные Турецким институтом статистики.

Ариф Асалыоглу, , 11:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство финансов и казначейства Турции опубликовало свежие данные.

Начнем с паритета покупательной способности (PPP) экономики Турции и его величины среди европейских стран — здесь Турция с 2,3 триллионами долларов расположилась сразу после Германии, Великобритании, Франции и Италии. Однако, по мнению эксперта по экономическим вопросам Атиллы Йешилада, за основу данного рейтинга не берется расчет дохода на душу населения. Иными словами, нет смысла в том, что мы с нашим 82-миллионным населением не опередили такие страны с очень высоким уровнем доходов на душу населения, как Бельгия, Голландия, Дания и Швеция.

Представлена информация о демографическом положении Турции и сделан прогноз на 2050 год. На сегодняшний день Турция среди европейских стран является страной с самым высоким показателем населения до 14 лет и с самым низким показателем населения старше 60 лет. Если рассматривать эту ситуацию вместе с нынешним низким качеством образования и обучения, то она превращается в недостаток. Что касается 2050 года, то почти через тридцать лет показатели европейских стран в части населения младше 14 лет и старше 60 лет могут стать в значительной степени схожими с нашими показателями.

В разделе роста представлено много цифр, а самым примечательным является то, что Турция в части уровня дохода на душу населения за 2018 год (составлявшего 9636 долларов) опустилась ниже, в сравнении с 2007 годом (когда доход составлял 9656 долларов). Если сравнивать со странами Европейского союза показатели среднего дохода на душу населения, Турция, к сожалению, сильно отстает в этом направлении. Турция немного опережает лишь Болгарию, Румынию, Хорватию, Албанию, Сербию и Черногорию.

Проблема безработицы является одной из самых обсуждаемых за последние месяцы. Уровень безработицы, не считая мирового кризиса 2009 года, поднялся на самый высокий уровень за время правления «Партии справедливости и развития» (ПСР) и составил 12,8%. Возникла серьезная проблема, связанная со снижением участия рабочей силы в сфере занятости (в мае 2018 года — 53,3%, в мае 2019 года — 52,9%). Эти данные свидетельствуют о том, что почти половина населения не работает и не ищет работу, что является очень важным фактом как в экономическом, так и в социальном отношении.

По мнению профессора Эсера Караташа, тот факт, что около 23% из числа занятых не в сельскохозяйственной отрасли, работают неофициально, является признаком серьезного кризиса. В такой экономике практически невозможно сбалансировать государственное финансирование и социальное обеспечение. Это означает, что в такой структуре не выполняются фундаментальные требования конкурентной экономики и, таким образом, становится невозможным привлечь постоянные иностранные инвестиции.

Также, по мнению Караташа, ситуация с инфляцией и внешней торговлей оставляет желать лучшего. Турция при нынешнем уровне инфляции значительно отличается от среднемирового уровня, среднего уровня развитых стран и среднего уровня развивающихся стран. Турция снова вошла в первую шестерку стран с самым высоким уровнем инфляции в мире.

Примечательны также и цифры по внешней торговле: импорт машин и оборудования сократился по сравнению с показателем в 36,4 млрд долларов за 2008 год. То есть затруднен рост в данной сфере. Должностные лица представляют баланс по текущим операциям, которые переживают сильный спад, сократившись вдвое как положительный процесс, в то время как причиной этой ситуации является снижение импорта энергоносителей и ресурсов, что обусловлено только отрицательным ростом.

Одной из проблем, четко отмеченных в статистике, является значительное сокращение притока прямого иностранного капитала; прямые иностранные инвестиции, по сравнению с показателем за 2007 год в 22 млрд долларов, в 2019 году сократились до 12 млрд долларов. В то же время это является показателем ослабления в Турции концепции правового государства.

Вопрос чистого внешнего долга продолжает оставаться наиболее рискованной сферой Турции. В 2002 году, когда к власти пришла ПСР, валовой внешний долг составлял 130 миллиардов долларов, в 2019 году он поднялся до уровня 453 миллиарда долларов. Из этого внешнего долга 119 миллиардов долларов являются краткосрочными, а 334 миллиарда долларов — долгосрочными займами.

Эксперт по евразийским инвестиционным стратегиям Эврен Деврим Зелйут заявил: «Готовьте деньги, в конце года из 100 лир каждого гражданина отберут 40 лир». Отметив, что это не было шуткой, экономист ссылается на показатели инфляции, обнародованные Турецким институтом статистики. Напомнив, что выросли цены практически на все товары и, в особенности, на природный газ и сигареты, Зелйут отметил: «Эти данные являются доказательством того, почему продовольственная инфляция не снизится зимой».

HSBC, один из престижных банков на международной арене, очень пессимистично настроен по вопросу соотношения доллар/ турецкая лира. В своем последнем докладе он выступил с прогнозом на конец 2019 года курса доллара США в 6,50 лир (сейчас он составляет 5,80). Все это свидетельствует о том, что выход Турции из экономического кризиса займет долгие годы.