Гуйян, Китай, , 10:42 — REGNUM Девятая Китайская (Гуйчжоуская) международная выставка вин стартовала в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 1038 китайских алкогольных компаний, включая Kweichow Moutai и Wuliangye, а также более 16 тыс. покупателей из Китая и из-за рубежа примут участие в выставке, которая продлится с 9 по 12 сентября.

В 3000 павильонах восьми выставочных залов общей площадью 92 тыс. кв. метров представлено более 2000 участников из Китая и 40 стран и регионов мира, включая США, Францию, Японию, Россию и Италию.

Знаменитые вина и прочий алкоголь из Китая представлены в выставочных залах, а также схематически представлены производственные цепочки, связывающие культуру производства алкоголя через призму туризма, интернета и финансов.

На выставке также представлены предприятия из итальянского Пьемонта, французского города Бордо, канадской провинции Онтарио и американского штата Калифорния среди компаний из прочих регионов мира.

Италия в этот раз стала почетным гостем мероприятия, в связи с чем проведет форум об итальянских винах и целый ряд мероприятий, посвященных продвижению итальянских вин Гран крю.

Напомним, что первая выставка прошла в 2011 году, ее целью было и остается развивать сотрудничество и обмены между странами мира в сфере производства вин и алкоголя в целом. С тех пор мероприятие стало важной платформой для торговли и инвестиций в алкогольном бизнесе.

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