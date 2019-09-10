Элиста, , 10:39 — REGNUM Финансирование программы обеспечения жителей Калмыкии чистой питьевой водой будет увеличено на 6,7 млрд рублей, в рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития республики. Об этом журналистам сообщил избранный глава Калмыкии Бату Хасиков.

«В программе «Чистая вода» у нас заложено 640 млн рублей, этого крайне недостаточно в связи с резким ухудшением показателей. Нам недостает порядка 6,7 млрд рублей, и благодаря индивидуальному плану эти средства планируется дофинансировать», — цитирует Хасикова ТАСС

На данный момент, отметил глава региона, уровень обеспеченности жителей Калмыкии чистой питьевой водой составляет чуть более 7%. Программу мероприятий по повышению обеспеченности водой планируется реализовать до 2024 года. В частности, запланированы реконструкция Терско-Кумского канала, Чограйского водохранилища, реабилитация реки Элиста и восстановление Сарпинских озер. В планах — проведение разведки подземных вод на территории Калмыкии.

Проблема водоснабжения — одна из самых острых сегодня в Калмыкии. Как сообщало ИА, этот вопрос обсуждался, в частности, на встрече Хасикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.