Ташкент, , 10:36 — REGNUM Чистая прибыль АО «Узбекские железные дороги» по итогам 2018 года составила 850,4 млрд сумов ($90,6 млн), сообщает 10 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что 765,4 млрд сумов ($81,6 млн) было направлено на погашение кредитов, капитальные вложения и реализацию инвестиционных проектов, ещё 42,5 млрд сумов ($4,53 млн) направлены в резервный фонд.

В 2018 году компания реализовала 50 инвестиционных проектов на сумму $527 млн. В 2019 году этот показатель планируется сохранить на уровне $512 млн.

Отметим, одним из крупнейших проектов АО «Узбекские железные дороги» является строительство второй линии юнсуабадского метрополитена. В 2019 году на этот проект выделено $32,5 млн.

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