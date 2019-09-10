Пхеньян, , 10:46 — REGNUM Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) окажет гуманитарную помощь КНДР, пострадавшей от тайфуна «Линлин». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей всемирной организации.

«Тайфун «Линлин» унес жизни пяти человек, около 450 жилых домов разрушены или затоплены, — сообщили представители МФОКК и КП. — В настоящее время наши представители находятся в КНДР и оценивают ущерб и объем финансовой помощи, в которой нуждаются жители страны».

Известно, что представители всемирной организации поставили в Северную Корею брезент, одеяла, средства гигиены, кухонные принадлежности.

Ранее, 6 сентября, представители Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца пополнил специальный счет на 56 тыс. швейцарских франков.