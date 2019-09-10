Томск, , 10:30 — REGNUM Хозяйства Томской области убрали 61,5% урожая зерновых и зернобобовых, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в администрации региона. Средняя урожайность — 24,1 центнера с гектара.

Намолочено 238,7 тыс. тонн зерна, в зернохранилища засыпано 12,5 тыс. тонн (29,3% от плана).

Урожай картофеля собрали с 305,9 га. Уборка картофеля и технических культур продолжается. Корма заготовлены на 100,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года власти Томской области заявили о лидерстве в Сибирском федеральном округе по урожайности. Тогда этот показатель в регионе равнялся 27,6 центнера с гектара. Однако в сентябре Томскую область по урожайности обогнал Красноярский край.

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