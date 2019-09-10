Москва, , 10:23 — REGNUM Арбитраж Московской области признал обоснованным требования кредиторов бизнесмена и президента некоммерческой организации «Первая столичная коллегия адвокатов» Дмитрия Якубовского. Он признан банкротом и в течение полугода будет действовать процедура реализации имущества. К такому итогу пришли после процедуры реструктуризации долгов, что действовала ранее. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Процедура будет проходить до 5 марта 2020 года, а 4 марта пройдёт заседание по итогам распродажи. Финансовым управляющим назначен член Ассоциации МСРО «Содействие» Артем Сладков.

Бизнесмен, ставший банкротом, должен передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты «не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения».

По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Якубовский числится учредителем пяти уже ликвидированных юрлиц из Московской области, в том числе ЗАО «Трансойл», ЗАО «Регион Энерго», ЗАО «Новые строительные технологии» и ЗАО «Горки-8: Микрорайон 1.1».

Инициатором банкротства физлица стал налоговый орган, обратившийся в суд два года назад. По его иску в декабре 2017 года в отношении Якубовского ввели реструктуризацию. Тогда финансовым управляющим был назначен нижегородец Максим Малышев.

Осенью 2018 года налоговый орган попытался наложить обеспечительные меры на имущество Якубовского, в числе которого 40 земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья, 40 таунхаусов там же. В ходе слушаний заявитель отмечал, что «должником и ГК «Внешэкономбанк» неоднократно заявлялось о том, что указанные таунхаусы реализуются в настоящее время вне рамок дела о банкротстве должника». Суд требование об обеспечении иска отклонил.

Среди кредиторов Якубовского позднее отметился также ВЭБ, который аргументировал свои требования на сумму свыше 1,732 млрд рублей кредитным соглашением от 2007 года.