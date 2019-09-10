Сеул, , 13:45 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель — Hyundai Motor, включающий Hyundai и Kia, реализовал в первом полугодии 2019 года 45 тысяч автомобилей с электродвигателем. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные компании.

Текущий результат превзошёл прошлогодний более, чем в два раза: тогда за тот же период было продано 18 445 автомобилей. За первые шесть месяцев 2019 года Hyundai реализовал 31 000 автомобилей модели Kona EV, а Kia — 14 000 автомобилей модели Niro EV.

Таким образом, конгломерат Hyundai Motor занял пятое место в мире по продажам электромобилей. Доля рынка компании оценивается в 6,5%, что на 2,4% больше прошлогоднего значения и на 5,6% выше, чем в 2014 году, когда Hyundai Motor только вышел на этот рынок. Всего в мире в первом полугодии было продано 700 тысяч электромобилей.