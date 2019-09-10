Тайбэй, , 10:19 — REGNUM Экспорт Тайваня вырос на 2,6% в августе 2019 года в годовом исчислении, достигнув отметки $29 млрд, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Импорт Тайваня упал на 2,7% относительно предыдущего года до $23,02 млрд при положительном торговом балансе в размере $5,98 млрд. Рост был обеспечен экспортом частей электроники и продукции в сфере коммуникации, а также видео и аудио, который совокупно влетел на 7,5% и составил 31,4% долю экспорта.

За первые восемь месяцев 2019 года экспорт упал на 2,3% относительно аналогичного периода 2018 года до $215,41 млрд.

Отметим, что крупнейшим торговым партнером Тайваня с января по август 2019 года продолжила оставаться материковая часть Китая. Экспорт туда составил $57,95 млрд или 26,9% от общего его объема.