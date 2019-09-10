Сеул, , 16:33 — REGNUM Министерство финансов Республики Корея снова выйдет на долговой рынок и разместит облигации на 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

Продажа облигаций необходима для восполнения оборотных средств и финансирования масштабных госпрограмм. Облигации будут размещены 18 и 25 сентября, а их дюрация составит 63 дня. Целевая доходность для инвесторов — не более 1,5% годовых, однако она может оказаться значительно ниже из-за высокого спроса, полагают аналитики.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи по состоянию на начало сентября потратило свыше 75% дополнительного бюджета — главным образом, на борьбу с безработицей и поддержку отечественных предприятий на фоне ухудшающихся макроэкономических условий.