Сеул, , 12:17 — REGNUM Экономисты спрогнозировали сокращение темпов роста южнокорейской экономики из-за стареющего населения. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад центробанка.

Банк Кореи ожидает, что ВВП страны будет расти ежегодно на 2,7−2,8%. Кроме того, снижен прогноз на 2019 год — с 2,5% до 2,2%. Во многом негативная динамика обусловлено слишком высокой долей населения старше 65 лет, которые являются бременем для экономики, поясняют эксперты. К этой категории принадлежит 14% из 52 миллионов жителей страны. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет до 21%. В результате становится все больше пожилых южнокорейцев, которые замедляют экономический рост.

Аналитики Банка Кореи также назвали и другие сдерживающие факторы: сокращение глобального спроса на южнокорейскую экспортную продукцию, конфликт США и Китая и проблемы в мировой экономике.