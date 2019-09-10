Сеул, , 11:49 — REGNUM Десять крупнейших южнокорейских компаний заработали на 44,7% меньше за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое аналитическим порталом Chaebul.com, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Эксперты проанализировали финансовую отчетность десяти крупнейших конгломератов и 85 входящих в их состав компаний. В результате выяснилось, что их операционная прибыль сократилась на 44,7% до 31 млрд долларов, несмотря на падение выручки всего на 1,1% до 520 млрд долларов. Причиной негативной динамики стал рост производственных издержек и масштабные инвестиции в расширение производства и НИОКР, поясняют эксперты.

Примечательно, что за тот же период выросли зарплаты работников — сразу на 7%, что в некоторой степени могло быть обусловлено увеличением МРОТ.