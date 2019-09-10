Москва, , 10:14 — REGNUM Пульс российской экономики замедляется, так как она, как и любая другая современная экономика, не может развиваться без заимствований, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что РФ осталась без чистого государственного долга.

«Мы знаем, что санкции ударили по возможностям России занимать на внешних рынках, и соответственно в этой ситуации естественно, что уменьшается показатель государственного долга, — сказал Гинько. — Но здесь важно то, что современная экономика — это всегда вопрос о заёмных средствах. Любой бизнес старается найти венчурное финансирование, средства других лиц и компаний, чтобы развить собственную идею. Государство занимает на внешних и внутренних рынках, чтобы тоже реализовать различные проекты. Идея о том, что России не надо занимать, в корне неверная. Она противоречит основам понятия «финансы». Если говорить о заёмных средствах, то они обходятся заёмщику дешевле, чем его собственные. У нас же, раз падают заимствования, это значит, что мы, увы, можем начать тратить наши собственные средства — кубышку в 530 млрд долларов».

Гинько также обратил внимание на то, что та же Италия, четвертая экономика в Европейском союзе, каждый год обновляет уровень госдолга по отношению к ВВП, но мы не видим, что это приводит к ухудшению ситуации. Более того, страна развивается, несмотря на рекордные задолженности. Подытоживая сказанное, Гинько подчеркнул, что если заимствования падают, снижается уровень долгов регионов, это означает, что в стране стихает экономическая жизнь, так как без заимствований развиваться нельзя, о чём говорит опыт всех современных экономик мира.

Напомним, как сообщало ранее РБК со ссылкой на материалы Центробанка и Минфина РФ, чистый государственный долг России ушёл в отрицательную зону впервые с 2014 года, и Россия, встав перед необходимостью неотложно закрыть все свои долги, смогла бы сделать это за счёт одних лишь депозитов госорганов в Банке России и в коммерческих банках.

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