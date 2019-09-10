Анкара, , 12:36 — REGNUM Согласно данным, предоставленным Обществом экспортеров восточного Причерноморья DKİB, Турция в 2019 году продала почти 2 млн тонн овощей и фруктов в 114 стран мира, получив в общей сложности 1,2 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, первое место в списке импортёров заняла РФ. Она закупила более 455 тыс. тонн овощей и фруктов, заплатив 375,4 млн долларов. За ней расположились Германия (160 млн долларов), Ирак (98,4 млн долларов), Румыния (81,5 млн долларов) и Украина (59,1 млн долларов). При этом непосредственно из региона восточного Причерноморья РФ получила 85,4 тыс. тонн овощей и фруктов, заплатив 70,5 млн долларов.

Исполнительный директор DKİB Саффет Кальонджу заявил, что совокупный экспорт в РФ в 2019 году составил 2,4 млрд долларов, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2018 года.