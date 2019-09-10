Москва, , 10:11 — REGNUM Нефтяные цены продолжают расти на фоне назначения принца Абдель Азиза бен Сальмана министром энергетики Саудовской Аравии. Новый министр уже успел выступить с заявлением, где анонсировал продолжение текущей стратегии страны, что было воспринято инвесторами с большим энтузиастом, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники рынка ожидают продление соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, так как никаких сигналов о возможном окончании торговой войны США и Китая все еще нет. Ожидается, что, помимо Саудовской Аравии, к более активному сокращению активности должен подключится и Ирак.

Вероятнее всего, подобный оптимизм долго длиться не сможет и уже в ближайшие дни стоит ожидать коррекции на фоне неопределенности вокруг торговых споров США и Китая.

Министр финансов США Мнучин заявил, что Вашингтон готов пойти только на хорошую сделку: в очередной раз был послан сигнал о нежелании идти на уступки Пекину. Кроме того, недавняя статистика из США вполне может повлиять на решение ФРС по процентной ставке.

Несмотря на то что число созданных рабочих мест не дотянуло до прогнозных значений, был зафиксирован рост средней зарплаты в последние три месяца на 4,24% — лучший показатель с 2007 года.

Да и безработица находится на минимальном уровне за последние 50 лет уже 12 месяцев подряд. Становится очевидно, что необходимость в стимулировании экономики в таких условиях полностью отпадает.

На этих новостях доллар вновь стал дорожать против основных валют и негативно влиять на стоимость сырьевых активов. Ожидаем снижения стоимость нефти до отметки в $62,50 за баррель», — считает эксперт.

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