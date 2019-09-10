Йошкар-Ола, , 10:10 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2019 года организации Марий Эл накопили запасы угля в размере 22,29 тыс. тонн, что на 22,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом запасы угля муниципальных и ведомственных котельных республики составили 2,142 тыс. тонн, сократившись за год на 6,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Максимальные эксплуатационные запасы угля накоплены в Йошкар-Оле в размере 19,042 тыс. тонн. По сравнению с данными на 1 сентября прошлого года запасы увеличились на 3,648 тыс. тонн или на 23,69%. При сравнении с данными на 1 августа рост составил 73 тонны.

В течение месяца значительно увеличились запасы угля в Волжском районе с 24 до 590 тонн.

В то же время значительно сократились запасы мазута у организаций республики. Так, за год запасы топлива снизились на 1,633 тыс. тонн или на 12,2%, в течение месяца запасы мазута снизились на 12 тонн.

ИА REGNUM напоминает, основным поставщиком тепла в дома жителей республики является ООО «Марикоммунэнерго». На балансе предприятия находятся 172 котельных, из которых основная часть газовые, а 38 работают на угле. Подготовка к новому отопительному сезону стартовала еще в июне. Предприятие работает над модернизацией оборудования котельных в связи с переводом на газообразное топливо, в частности, в Сернурском и Куженерском районах. Как уточнили на предприятии, это позволит снизить издержки на выработку тепловой энергии, уменьшить эксплуатационные затраты, увеличить коэффициент полезного действия котельных.