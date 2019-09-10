Пекин, , 10:07 — REGNUM Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.

Фабричные цены на производственные материалы упали на 1,3% в годовом исчислении в августе 2019 года против 0,7% в июле. Среди ключевых сфер промышленности, цены на нефть и природный газ упали на 9,1% против аналогичного периода годом ранее, в то время как добыча неметаллических ископаемых и производство одежды показали повышение цен на 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в КНР вырос в августе 2019 года на 2,8% в годовом исчислении.

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