Москва, , 10:04 — REGNUM Сегодня, 10 сентября российская валюта может утратить часть завоеванных за последнюю неделю позиций. Но это не будет означать начала большого отступления рубля, а скорее тактический маневр, для того чтобы к концу недели укрепиться к американскому доллару еще сильнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«9 сентября поддержку российской национальной валюте оказывали и растущие цены на нефть, и чрезмерно оптимистичные настроения участников рынка.

Однако уже в рамках сегодняшних торгов, рост нефтяных котировок будет гораздо скромнее, а настроения инвесторов возвращаются к более сдержанной «норме», об этом сигнализирует и информационный фон, и опережающие индикаторы.

Так что российской валюте 10 сентября предстоит противостоять американскому доллару самостоятельно, без помощи внешнего фона, медленно отступая к 65,50−65,80.

Но уже 11 сентября на фоне размещения ОФЗ Минфином России, рубль вновь пойдет в атаку, тесня американский доллар все ближе к отметке в 65,00», — предполагает эксперт.

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