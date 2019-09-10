Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Арбитражный суд Ростовской области подан иск от Министерства обороны России. Ответчиком является администрация Ростова-на-Дону. Военно ведомство требует признать за ним право собственности на участок и здание на улице Красноармейской, 97.

Ранее по этому адресу располагалась военная часть. В 2012 году Минобороны РФ передало участок и здание клуба в собственность города. В ведомстве уверены, что областной центр условия соглашения не выполнил, участок и клуб был передан «в нарушение их специального статуса». Кроме того, во внимание не была принята режимность объекта, пишет 161.ru.

Суд первой инстанции иск военно ведомства не удовлетворил. Минобороны РФ намерено обжаловать это решение.