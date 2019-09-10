Тбилиси, , 09:59 — REGNUM Национальный банк Грузии закрыл более 80 пунктов обмена валюты в Аджарии из-за выявленных нарушений законодательства, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что после проверок представителей финансового регулятора регистрация аннулирована у 83 обменных пунктов, еще 77 организаций получили штрафы. В Нацбанке страны призвали потребителей быть более бдительными.

Напомним, 2 сентября Национальный банк Грузии внес изменения в правила обмена валюты. Согласно нововведениям, потребитель вправе аннулировать операцию и вернуть сумму до 5 тыс. лари ($1688) в течение 30 минут.

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