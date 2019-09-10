Москва, , 09:55 — REGNUM В России может появиться новый независимый профсоюз медицинских работников. Организация будет называться «Врачи России», пишет «Медвестник».

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В профсоюзе «Врачи России» не будет членских взносов. Устав организации позволит медикам состоять в нескольких профессиональных объединениях.

Инициатором образования нового профсоюза медиков является замруководителя независимого профсоюза «Альянс врачей». терапевт из села Александровское (Томская область) Владимир Сотников.

К 20 сентября планируется сдать документы на регистрацию в Минюст РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ сложилась плачевная ситуация с оплатой труда медработников, уверен сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

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