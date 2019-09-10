Сеул, , 10:06 — REGNUM Представитель Службы финансового надзора Южной Кореи посетил Мьянму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представитель Южной Кореи встретился с замглавой Центрального банка Мьянмы. В ходе встречи представители двух стран обсудили пути сотрудничества, а также выход южнокорейских финансовых учреждений и компаний на рынок Мьянмы.

Известно, что стороны договорились сотрудничать в банковской и небанковской сферах, обмениваться опытом в области финансовых технологий, а также подписали меморандум о взаимопонимании.

Также в рамках своего визита представитель Службы финансового надзора Южной Кореи встретился с министром планирования и финансов.