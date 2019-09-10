Магадан, Магаданская область, , 09:59 — REGNUM Россельхознадзор Магаданской области проверил на соответствие требованиям стран Таможенного союза несколько рыбоперерабатывающих предприятий. В список попали: «Магаданская рыбная компания 2» «Тихрыбком СЭ», «Река Яма», «Тахтоямск», «Рыбная компания», «Прибрежная рыболовная компания» и «Тайга», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в ведомстве, эти компании занимаются добычей и переработкой рыбы в Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском городских округах и намерены поставлять свою продукцию в страны Евразийского экономического Союза: Армению, Казахстан, Беларусь.

«Все 6 предприятий не представили документы о том, что на предприятиях разработана и действует комплексная система, включающая в себя оценку угрожающих компании факторов, процессы оценки, существенно влияющие на безопасность продукции. При этом, 2 предприятия не участвовали в мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного происхождения, а это одно из условий уполномоченных органов стран — участниц ЕАЭС», — отметили в колымском Россельхознадзоре.

По заключению межведомственной комиссии принято решение о несоответствии всех обследованных рыбоперерабатывающих предприятий основополагающим требованиям стран Таможенного союза.

Напомним, невыполнение требований системы ХАССП — это основание для наложения на предприятие крупных штрафов — до миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма в Москву, Адыгею, Омскую область и Приморье отправила более 650 тонн икры и рыбы.