Чебоксары, , 09:55 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев предлагает рассмотреть «ряд дополнительных мер» помощи многодетным семьям. В том числе тем, кто получил бесплатно участки под индивидуальную застройку, но не имеет возможности построить дом, предложил рассмотреть варианты предоставления земли стройфирмам под многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба Игнатьева по итогам совещания в правительстве.

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками. Глава минюста республики Наталья Тимофеева рапортовала, что Чувашия среди регионов Поволжья «регулярно занимает» 3−4 места по обеспеченности многодетных семей земельными участками.

По данным минюста республики, за восемь лет на учёт поставлены 14 006 многодетных семей, в настоящее время участки получили бесплатно 8027 семей, в том числе большинство (5177 семей) — для индивидуального жилищного строительства. Всего выделено 1211,2 га, дополнительно необходимо около 900 га земель.

В релизе отмечается, что для «стимулирования строительства индивидуального жилья многодетными семьями глава Чувашии поручил рассмотреть ряд дополнительных мер», в том числе за счёт объединения семей по типу жилищных кооперативов.

«Учитывая, что многие семьи не имеют возможности строить индивидуальные дома, но при этом хотели бы приобрести жилье в многоквартирном доме, глава республики предложил рассмотреть варианты предоставления земельных участков строительным компаниям», — говорится в сообщении.

Михаил Игнатьев дал поручение изучить возможность возведения на данных участках многоквартирных домов, «часть помещений в которых можно было бы предоставить многодетным семьям, а другую часть реализовать на коммерческой основе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Ядрине разразился скандал в связи с тем, что многодетным семьям предоставили земельные участки с бесхозными ветхими строениями и сооружениями. К примеру, бывшее здание овощехранилища занимает три предлагаемых участка, а некоторым выделили участки, занимающие грунтовую дорогую. Администрация предложила многодетным матерям самостоятельно очистить участки от насаждений и от строений.

После общественного резонанса была проведена прокурорская проверка. Администрацию заставили провести кадастровые работы по формированию дополнительно 20 земельных участков для предоставления семьям, которые ранее отказались от получения захламленных участков. И очистить участки от строений.

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