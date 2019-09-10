Токио, , 12:52 — REGNUM Генеральный директор японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава подаст в отставку после того, как он признался, что ему «неоправданно завышали премиальные выплаты». Он пообещал вернуть около 450 тысяч долларов, но также отметил, что это установленная схема поощрительных «бонусов» за успехи компании.

По сообщению японской новостной газеты «Никкей Симбун», Сайкава принес извинения и заявил, что готов «передать эстафету» новому поколению руководителей.

В прошлому году произошла отставка президента Nissan Карлоса Гона, обвиненного в уменьшении своих доходов и использовании корпоративных средств в личных целях. Еще не оправившись после одного коррупционного скандала, Nissan оказались в новом в самый разгар структурных реформ в компании по обновлению системы управления.