Самара, , 09:59 — REGNUM Трехлетний контракт жизненного цикла применят впервые в Самаре при ремонте улицы Стара-Загора. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

По словам чиновников, на проезжей части улицы Стара-Загора уже заменили бортовой камень, инженерные коммуникации, обновили тротуары и дорожные знаки. В скором времени будут обустроены газоны.

По их словам, в этом году в Самаре впервые будет применен, так называемый, трехлетний контракт жизненного цикла. Согласно контракту, один и тот же подрядчик не только ремонтирует объект, но и его обслуживает всесезонно. Кроме этого, он за свой счет в течение 5 лет будет устранять гарантийные дефекты.

Напомним, что ремонт данного участка дороги проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».