Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбуржье за восемь месяцев 2019 года сумма штрафов для нарушителей фитосанитарного законодательства составила почти 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росссельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в январе-августе в 40 случаях пришлось отказать в выдаче фитосанитарных сертификатов для продукции, в которой обнаружили вредные сорняки. На предприятия, имеющие технологию лишения семян жизнеспособности, отправлено около 124 тыс. тонн продовольствия, где выявили карантинные объекты.

Россельхознадзор с начала года проконтролировал качество более 700 тыс. тонн импортной продукции и около 260 тыс. тонн экспортной. Кроме того, рейды проходили на рынках, овощных базах, местах несанкционированной торговли. За нарушения наложено штрафов на 476,8 тыс. рублей.